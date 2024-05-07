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Военное обозрение

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ВКС РФ с использованием РБК-500 уничтожили резервы, которые противник перебрасывал в район Нью-Йорка (Новгородского)

ВКС РФ с использованием РБК-500 уничтожили резервы, которые противник перебрасывал в район Нью-Йорка (Новгородского)

Ранее на Украине радовались поставкам кассетных боеприпасов из США.

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