Путин рассказал о желавших разрушить Россию политиках

Путин: когда Россия ослабла из-за действий прежних политиков, ее начали добивать Когда потенциал России сократился из-за действий прежнего поколения политиков, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать участником цивилизованного мира.
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