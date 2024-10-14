Орбан нашел способ помочь Трампу через конфликт на Украине

Politico: Орбан хочет помочь Трампу уйти от предоставления кредита Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет помочь кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу уйти от предоставления кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.
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