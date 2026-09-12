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Царьград

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Исследование "МТС банка": зумеры увеличили расходы на фитнес

Исследование "МТС банка": зумеры увеличили расходы на фитнес

Исследование "МТС банка" показывает, что зумеры в России увеличили траты на фитнес-клубы: за период с июня по август 2025-2026 годов их средний чек вырос до 2770 рублей.

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