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Татар-информ

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Камара — о татарской выпечке: многое понравилось, но названий не помню

Камара — о татарской выпечке: многое понравилось, но названий не помню

Фото: hcadmiral.pro Нападающий «Адмирала» Энтони Камара рассказал, что ему нравится из русской кухни, и поделился впечатлениями о татарской выпечке.

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