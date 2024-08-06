РИА «Новости»: Турция рассчитывает принять Путина в ближайшее время

Дата визита президента России Владимира Путина сейчас активно обсуждается в Турции. В Анкаре выразили надежду принять российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА «Новости»дипломатический источник в турецком правительстве.
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