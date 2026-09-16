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Нижегородская правда

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Семь лет колонии получил чуть не убивший друга житель Дзержинска

Семь лет колонии получил чуть не убивший друга житель Дзержинска

Житель Дзержинска получил семь лет в колонии за покушение на убийство друга. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

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