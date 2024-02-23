В ночь на 23 февраля произошла крупнейшая за 7 лет вспышка на Солнце. Как пишет Комсомольская правда, в воскресенье 25 февраля последствием этой вспышки для землян может стать магнитная буря четвертого уровня из пяти возможных.
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