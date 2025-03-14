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«Большая сделка» между Россией и США оставит Европу в стороне, Крым останется за нами, а Трамп получит Канаду

«Большая сделка» между Россией и США оставит Европу в стороне, Крым останется за нами, а Трамп получит Канаду

«Большая сделка» между Россией и США оставит Европу в стороне, Крым останется за нами, а Трамп получит Канаду Юлия СоколоваПолитолог Марат Баширов сделал громкое заявление: в скором будущем возможна «большая сделка» между Россией и США.

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