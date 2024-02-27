Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя наказывать за радугу в России

Ранее в Ленинградской области решили переименовать детский фестиваль "Радуга", который проводят уже четверть века Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале разъяснил, имеет ли отношение радуга к ЛГБТ (запрещенное в России движение).
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