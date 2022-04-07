Суть Событий

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Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества

Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества

Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о хищении имущества на сумму в 70 миллионов рублей.

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