Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества

Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о хищении имущества на сумму в 70 миллионов рублей.
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