В Иркутске кинологи транспортной полиции в рамках Десятилетия детства встретились со школьниками

В преддверии профессионального праздника, а также в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства, сотрудники Центра кинологической службы Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте провели ознакомительную встречу со школьниками средней образовательной школы № 67 города Иркутска.