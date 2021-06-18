В Иркутске кинологи транспортной полиции в рамках Десятилетия детства встретились со школьниками

В преддверии профессионального праздника, а также в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства, сотрудники Центра кинологической службы Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте провели ознакомительную встречу со школьниками средней образовательной школы № 67 города Иркутска.
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