Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

Президент Украины по-прежнему выступает за продолжение конфликта Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта и назвал его слова "виртуальным посредничеством".
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