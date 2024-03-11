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Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

Президент Украины по-прежнему выступает за продолжение конфликта Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта и назвал его слова "виртуальным посредничеством".

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