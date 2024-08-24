В Госдуме предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью

Инициатива стала реакцией на захват заложников в исправительной колонии в Волгоградской области В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о выдворении мигрантов даже с погашенной судимостью, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции "Новые люди" и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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