В Госдуме предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью

Инициатива стала реакцией на захват заложников в исправительной колонии в Волгоградской области В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о выдворении мигрантов даже с погашенной судимостью, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции "Новые люди" и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.