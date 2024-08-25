Запрет на вылов воблы предлагают продлить на три года

Еще как минимум полтора года россияне не смогут ловить воблу и плотву на участках Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в Астраханской области и Калмыкии, следует из проекта приказа Минсельхоза, который изучила «Парламентская газета».
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