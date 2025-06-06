В Белом доме заявили, что Маск имеет право на защиту своих компаний

Илон Маск, как предприниматель, вправе отстаивать интересы своих компаний, однако ключевым приоритетом президента США Дональда Трампа и его администрации остаётся продвижение законопроекта по сокращению федеральных расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии