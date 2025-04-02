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Царьград

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Лукашенко поздравил Путина: Союзное государство становится крепче

Лукашенко поздравил Путина: Союзное государство становится крепче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения, подчеркнув успех интеграции России и Белоруссии в сфере безопасности и экономики.

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