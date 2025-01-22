«Путин должен сдаться. Мы не воюем с Россией»: преемник Шольца

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Федеративной Республики Германия и бывший глава европейского офиса глобальной корпорации BlackRock, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии