На краснодарской стройке нашли мигрантов-нелегалов: полиция добралась до работодателей

На краснодарской стройке нашли мигрантов-нелегалов: полиция добралась до работодателейНа стройке в Краснодаре поймали 21 мигранта-нелегала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Мигрантам с 2027 ...
- Неожиданно: на Ук...
- Неожиданно: на Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым