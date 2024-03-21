Глава МИД Латвии начал заикаться, пытаясь рассказать о депортации россиян

Латвия может депортировать около 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Эту тему попытался прокомментировать министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, однако начал сильно заикаться.
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