Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера Кислицина

Генеральная прокуратура России добилась от Казахстана выдачи сотрудника F.A.C.C.T (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) Никиты Кислицина, который ранее незаконно завладел данными коммерческой компании.
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