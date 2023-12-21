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Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера Кислицина

Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера Кислицина

Генеральная прокуратура России добилась от Казахстана выдачи сотрудника F.A.C.C.T (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) Никиты Кислицина, который ранее незаконно завладел данными коммерческой компании.

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