❗️Россияне потеряли доступ к файлам на Яндекс Диске — после атак на дата центры у пользователей перестали просматриваться или скачиваться файлы с сервиса У одних файлов исчезли миниатюры, другие видны в интерфейсе, но не загружаются, у третьих не открываются ни превью, ни оригинал Донецкая группа новостей.