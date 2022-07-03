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Министр обороны Шойгу доложил Путину об освобождении территории ЛНР

Министр обороны Шойгу доложил Путину об освобождении территории ЛНР

Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.

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