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У «Челси» 150 побед в лондонских дерби в АПЛ, больше только у «Арсенала» (151)

У «Челси» 150 побед в лондонских дерби в АПЛ, больше только у «Арсенала» (151)

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 7-м туре АПЛ. «Синие» одержали 150-ю победу в лондонских дерби – это второй показатель в истории Премьер-лиги.

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