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Пожар в окрестностях Омска произошел из-за падения обломков БПЛА

Пожар в окрестностях Омска произошел из-за падения обломков БПЛА

Все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинских беспилотников, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в MAX.

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