Пожар в окрестностях Омска произошел из-за падения обломков БПЛА

Все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности В окрестностях Омска в поле произошел пожар из-за падения обломков украинских беспилотников, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем канале в MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии