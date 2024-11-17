В Раде призвали учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя сообщения СМИ о разрешении американским президентом Джо Байденом использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущего главы США Дональда Трампа.
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