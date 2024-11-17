Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балаев
    Молодцы, ребята!  Дай Бог вам здоровья, и приближения полной победы над врагом!ВС России прорвал...
  • igor vinogradov
    самая большая ОПГПрезидент Абхазии...
  • Юрий Зубрин
    Как бешеные собаки бросаются на всё ,что движется.....Украинский дрон а...

В Раде призвали учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

В Раде призвали учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя сообщения СМИ о разрешении американским президентом Джо Байденом использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущего главы США Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх