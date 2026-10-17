Устами наши экспертов «МЛ» уже не раз рассказывал и показывал, как применять в жизни нумерологию. При этом речь всегда шла о так называемой нумерологии Пифагора.
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