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Закон и Порядок

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ИИ вытесняет копирайтеров, прогресс в генерации видео и экс-директор АНБ в ОпенАИ

ИИ вытесняет копирайтеров, прогресс в генерации видео и экс-директор АНБ в ОпенАИ

1. Ткацкие станки оставили без работы ткачей, копировальные аппараты оставили без работы машинисток. Количество рабочих мест, однако, в итоге только увеличилось — вчерашние ткачи и машинистки нашли себе новые оплачиваемые занятия.

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