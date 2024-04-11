Крем для лица «Акулий жир»: отзывы, особенности применения, состав

Сейчас продается много недорогих средств для ухода за лицом. Каждое из них имеет свой эффект. По отзывам, крем для лица «Акулий жир» является качественным косметическим продуктом, который хвалят не только потребители, но и косметологи.
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