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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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40 трогательных фото животных в стиле «тогда и сейчас»

40 трогательных фото животных в стиле «тогда и сейчас»

Время идет, все мы растем и становимся старше — а с нами и наши любимые питомцы. Пользователи Твиттера устроили флешмоб, в котором показали, какими их питомцы были, когда они их спасли или принесли домой, и какими стали сейчас.

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