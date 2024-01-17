«Стеклянным зверинцем» в Москве открылись гастроли «Коляда-театра»

«Коляда-театр» в семнадцатый раз приехал из Екатеринбурга в Москву на гастроли. Открылись «Стеклянным зверинцем», поставленным к 80-летию актрисы Тамары Зиминой, недавно получившей «Золотую маску» за театральную карьеру.