⚡️ 12.45 - Петровский район Донецка - разрывы кассет. Сообщается, что по ул. Щедрина кассеты разорвались на детской площадке, в эпицентре прилетов повреждено остекление и балконы в домах.
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⚡️ 12.45 - Петровский район Донецка - разрывы кассет. Сообщается, что по ул. Щедрина кассеты разорвались на детской площадке, в эпицентре прилетов повреждено остекление и балконы в домах.
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