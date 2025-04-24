В Красноборске потушили пожар на заводе по производству древесного угля

Накануне вечером сообщили о возгорании в частном производственно-складском здании.Прибывшие на место сотрудники Агентства ГПС и ГЗ обнаружили, что горит кровля одноэтажного кирпичного здания размером 30×15 метров.
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