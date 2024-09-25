Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли попытку теракта в исправительной колонии №6 в Варнавинском округе.
"Ваххабиты из тюремного джамаата": Попытка теракта в нижегородской колонии
Комментарии
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Геннадий Бережнов
То что в кино это из жизни и чему тут удивляться! Они свободно звонят на волю или им дают позвонить охранники за деньги. Многие работают и какие проблемы изготовить нож или заточку. Сложнее пронести, но проносят же.
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Какой бардак в стране,вахабиты сидят с бородами,почему не стригут их как овец?Кто остановит этот бардак,как думаете?
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12 час.
Александр Маркитанов
Внутри страны хаос и беспорядок - продажные чиновники и судьи уверенно разрушают страну ради бабла!
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10 час.
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