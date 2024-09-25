"Ваххабиты из тюремного джамаата": Попытка теракта в нижегородской колонии

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
То что в кино это из жизни и чему тут удивляться! Они свободно звонят на волю или им дают позвонить охранники за деньги. Многие работают и какие проблемы изготовить нож или заточку. Сложнее пронести, но проносят же.
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ЕА
Евгений Алексеенко
Какой бардак в стране,вахабиты сидят с бородами,почему не стригут их как овец?Кто остановит этот бардак,как думаете?
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