Теплая зима пророчит изменения климата в скором времени – ученые в панике Евгения КомароваЦентральная Россия наблюдает теплую зиму, и ученые в панике, указывая, какие изменения климата случатся через пару лет.
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