Пятерка «Лейкерс» отыграла без замен всю вторую половину 4-го матча против «Миннесоты»

«Лос-Анджелес» отыграл 3-ю и 4-ю четверти следующим составом: защитник Лука Дончич защитник Остин Ривз форвард Леброн Джеймс форвард Дориан Финни-Смит форвард Руи Хатимура Счет второй половины оказался равным (55:55), но в итоге «Лейкерс» уступили – 113:116.
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