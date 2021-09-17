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«Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

«Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против дельта-штамма коронавируса, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm, сообщила 15 сентября газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы.

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