«Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против дельта-штамма коронавируса, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm, сообщила 15 сентября газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы.
Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против дельта-штамма коронавируса, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm, сообщила 15 сентября газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы.
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