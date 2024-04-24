В СИЗО Иванов получил рыбу на ужин и завтра пойдет к психологу

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов находится в карантинной камере СИЗО "Лефортово" в Москве, и, по словам первого зампредседателя ОНК Москвы Николая Зуева, не жалуется на условия содержания.
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