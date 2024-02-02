В поездах с панорамной крышей может появится детская игровая зона

Шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков сообщил, что на втором этаже поезда с панорамной крышей можно разместить кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую зону.