В поездах с панорамной крышей может появится детская игровая зона

Шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков сообщил, что на втором этаже поезда с панорамной крышей можно разместить кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую зону.
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