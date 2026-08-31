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СВР: ЕС пытается дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму

СВР: ЕС пытается дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму

Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьских выборов в Госдуму, включая диверсии, кибератаки и информационные кампании по дискредитации голосования, заявила Служба внешней разведки РФ.

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