Чёрный день календаря. 5 мая: Авиакатастрофа в Шереметьево. Горящий Sukhoi Superjet 100 вернулся и разбился

Из 78 человек на борту SSJ 100 погиб 41. 37 выживших получили ранения различной степени тяжести.5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск.
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