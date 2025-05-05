Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    научись писать грамотно по-русски....Удар по России пе...
  • Валерий
    По больше чурок пускайте не то еще будет !!!Удар по России пе...
  • holms sherlok
    что за обсуждение? европа развязала конфликт пусть теперь пожимает плоды с мигрантамиМИД России и Швей...

Чёрный день календаря. 5 мая: Авиакатастрофа в Шереметьево. Горящий Sukhoi Superjet 100 вернулся и разбился

Чёрный день календаря. 5 мая: Авиакатастрофа в Шереметьево. Горящий Sukhoi Superjet 100 вернулся и разбился

Из 78 человек на борту SSJ 100 погиб 41. 37 выживших получили ранения различной степени тяжести.5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх