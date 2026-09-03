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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуменник допустил два степ-аута в прокате короткой программы на тренировке перед Kinoshita Cup, Семененко сдвоил тулуп, Дикиджи катал произвольную без каскадов

Российские фигуристы провели тренировку перед турниром Kinoshita Group Cup в Токио.  Владислав Дикиджи в прокате произвольной программы исполнил четверной лутц с ошибкой на выезде, четверной флип, четверной сальхов, тройной аксель.

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