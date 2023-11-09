Политнавигатор События на Ближнем Востоке активизируют запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ, засевшую в Панкисском ущелье Грузии.
«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию
Комментарии
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Валентина Э
Да, мигранты и то, что они творят - это лишь следствие коррупции наших чиновников всех уровней.
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7 час.
Люси Иванова
Мигрантов, нарушающих закон- вон из страны, не принимая во внимание ДЕТСАДОВСКИЕ отмазки : я больше не буду ... ( ещё как будут- не сомневайтесь ). А "крышу"- в тюрягу : это- предательство своего народа, а с такими "нам не по пути" (как говаривали большевики ) .
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6 час.
Александр Попов
В данный момент ВВП приходиться КАЗАХАМ по МУСАЛАМ не давать, да и другим то же. Пользуются МОМЕНТОМ и что-то ЕЩЁ получить на ХАЛЯВУ. Каждый получит за ПРЕДАТЕЛЬСТВО в СВОЁ ВРЕМЯ.
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6 час.
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