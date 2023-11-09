«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию

Валентина Э Да, мигранты и то, что они творят - это лишь следствие коррупции наших чиновников всех уровней.

Люси Иванова Мигрантов, нарушающих закон- вон из страны, не принимая во внимание ДЕТСАДОВСКИЕ отмазки : я больше не буду ... ( ещё как будут- не сомневайтесь ). А "крышу"- в тюрягу : это- предательство своего народа, а с такими "нам не по пути" (как говаривали большевики ) .