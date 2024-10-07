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Вечерний Новосибирск

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Попасть в метро по биометрии можно будет в 2025 году в Новосибирске

Попасть в метро по биометрии можно будет в 2025 году в Новосибирске

В ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня прозвучало, что в 2025 году минцифры Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска планируют запустить новую схему оплаты проезда в метрополитене.

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