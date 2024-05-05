Плесень в квартире — как от нее избавиться и почему она опасна

Плесень — это микроскопический грибок, который быстро распространяется во влажной среде. Плесень способна выживать в течение длительного времени даже в экстремальных условиях при температуре от -80 °C до +90 °C и, что самое страшное, плесень может противостоять даже агрессивным химикатам: после ….