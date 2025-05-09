Одна из лучших частей в серии, но нововведения сомнительны: критики выстави...

Одна из лучших частей в серии, но нововведения сомнительны: критики выставили свои оценки Doom: The Dark AgesПочти за неделю до релиза в сети появились оценки мясного шутера Doom: The Dark Ages от зарубежных игровых журналистов.
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