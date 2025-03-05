За рулем
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За рулем

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Сколько будут стоить знакомые иномарки после возвращения в Россию

Сколько будут стоить знакомые иномарки после возвращения в Россию

В случае возвращения в РФ каждый автобренд пойдет в свою ценовую нишу и будет дороже китайских марок, точно так же, как и было всегда, считает заместитель директора департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев.

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