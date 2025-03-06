В Омске теперь будут убирать с улиц бесхозные автомобили. В мэрии утвердили правила, которые позволят эвакуировать брошенные на парковках и во дворах автомобили.
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В Омске теперь будут убирать с улиц бесхозные автомобили. В мэрии утвердили правила, которые позволят эвакуировать брошенные на парковках и во дворах автомобили.