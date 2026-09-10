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Орловские новости

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Ливенский нападающий Евгений Рагулькин стал героем большого кубкового матча

Ливенский нападающий Евгений Рагулькин стал героем большого кубкового матча

Уроженец Ливен Евгений Рагулькин, еще несколько лет назад бывший лучшим бомбардиром ФК «Орел», взорвал эфир федерального телеканала «Матч-ТВ».

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