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Член Совета при президенте Безпалько: оружие и деньги Запада не спасут Киев

Член Совета при президенте Безпалько: оружие и деньги Запада не спасут Киев

Поставки оружия и денег Украине со стороны Запада не помогут Киеву, если у ВСУ закончится боеспособный личный состав, а признаки этого уже можно увидеть, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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